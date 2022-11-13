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Sübhaneke duası nasıl okunur? Sübhaneke duası anlamı ve fazileti nedir?

Sübhaneke duası beş vakit namazlarda okunduğu için mutlaka bilinmesi gereken dualardandır. Kısa dualardan biri olan Sübhaneke duasının Türkçe anlamı ve okunuşunu sizler için hazırladık. Peki, Sübhaneke duası nasıl okunur? Sübhaneke duası anlamı ve fazileti nedir?

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 17:29
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Sübhaneke duası nasıl okunur? Sübhaneke duası anlamı ve fazileti nedir?

Sübhaneke duası nasıl okunur? Sübhaneke duası anlamı ve fazileti nedir?
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Anlamı en çok merak edilen dualardan biri olan Sübhaneke duası beş vakit namazda okunan bir duadır. Hem kısa hem de ezberlemesi kolay olan Sübhaneke duasını sizler için hazırladık. Peki, Sübhaneke duası nasıl okunur? Sübhaneke duası anlamı ve fazileti nedir?

SÜBHANEKE DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

‘’Sübhânekellâhümme ve bi hamdik, ve tebârekesmük, ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayrük.’’

SÜBHANEKE DUASI ANLAMI

‘’Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.’’

SÜBHANEKE DUASI NE ZAMAN OKUNUR?

Sübhaneke duası,

-Her namazın ilk rekatında iftitah tekbirinden sonra,

-İkindi namazının sünnetinde üçüncü rekata kalkınca fatihadan önce,

-Yatsı namazının ilk sünnetinde üçüncü rekata kalkınca fatihadan önce,

-Teravih namazı dört rekatta bir selâm verilerek kılınıyorsa üçüncü rekata kalkıldığı zaman fatihadan önce,

-Cenaze namazında birinci tekbirden sonra, okunur.

NAMAZLARDA SÜBHÂNEKE OKURKEN ‘VE CELLE SENÂÜK’ KISMI NİÇİN OKUNMAZ?

Namazın başında okunan “Sübhâneke” zikri ile ilgili sahih hadislerde “ve celle senâüke” lafzı yer almamaktadır (Ebû Dâvûd, Salât, 124). Bundan dolayı namazlarda bu cümle okunmaz (Merğînânî, el-Hidâye, I, 315).

Cenaze namazı ise, ölüye dua olduğu için, başka duaların da yapılması mümkün olduğu gibi, “Sübhaneke” zikrine “Allah’ım senin şanın yücedir” anlamındaki “celle senâuke” ifadesi de eklenebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 58; Mehmet Zihnî, Nîmet-i İslam, s. 427). Zira namaz dışında yapılan bazı zikir ve dualarla ilgili rivayetlerde bu ifade yer almaktadır.

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