Substack içerik üreticilerine büyük müjde

Son bir yıldır haber bülteni platformu kimliğinden çıkarak video araçlarını önemli ölçüde genişleten Substack, içerik üreticilerine yönelik yeni canlı yayın özelliklerini duyurdu. 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü yapılan açıklamayla, yayıncıların canlı yayınlarını büyütmelerine ve tanıtmalarına yardımcı olacak yenilikler kullanıma sunuldu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ KLİP PAYLAŞIMI VE ANALİZ

Yeni güncellemeyle birlikte, içerik üreticileri canlı videolarının kısa kliplerini Notes platformunda paylaşabilecek. Substack, bu kliplerin performansını gerçek zamanlı olarak takip ederek yayıncılara bildirim gönderecek. Bu sayede içerik üreticileri, YouTube Shorts gibi diğer platformlara hangi klipleri yüklemeleri gerektiğine karar vererek daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatı yakalayacak. YouTube hesaplarını bağlayan içerik üreticilerinin en iyi iki klibi otomatik olarak Shorts kanallarına yüklenecek.

Substack’in bu özelliğinde yapay zeka teknolojisi öne çıkıyor. Platform, video kayıtlarından otomatik olarak kısa ve öne çıkan klipler oluşturarak içerik üreticilerinin zaman ve emek tasarrufu yapmasını sağlıyor. Bu yenilik şu anda iOS uygulamasında mevcut olup, önümüzdeki hafta Android kullanıcıları için de erişilebilir olacak.

OTOMATİK TANITIM MATERYALLERİ VE KOLAY DAVET SİSTEMİ

Platform, kullanıcıların bir canlı yayın planladıklarında, otomatik olarak Notes, YouTube ve diğer sosyal medya kanallarında paylaşmak üzere tanıtım materyalleri oluşturuyor. Bu özellik, yayıncıların tanıtım süreçlerindeki yükünü hafifleterek onlara önemli bir kolaylık sunuyor.

Ek olarak, Substack'in getirdiği küçük ama kullanışlı bir yenilik de, canlı yayınlara misafir davet etme sürecini basitleştirmesi. Artık misafirler, bir Substack hesabı olmasa bile e-posta veya SMS yoluyla kolayca davet edilebiliyor. Bu, özellikle platform dışından katılımcılarla yapılan yayınlar için önemli bir avantaj sağlıyor.

VİDEO ATILIMININ DEVAMI

Bu yeni güncelleme, Substack'in ses odaklı canlı yayınları ve kaydırılabilir video akışını tanıttığı yakın geçmişteki yeniliklerin ardından geldi. Substack, 2025 yılının başlarında canlı video özelliklerini tüm yayıncıların kullanımına sunmuştu. Platformun bu adımları, içerik üreticilerine sunduğu araçları çeşitlendirme ve video içeriği alanındaki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Analistler, Substack'in bu yeniliklerle video içerik platformlarına güçlü bir rakip olabileceğini belirtiyor.