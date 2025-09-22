SUBÜ’den 7 isim dünyanın en etkilileri arasında!

SUBÜ akademisyenleri, Stanford Üniversitesi ve Elsevier Yayınevi’nin Scopus verilerini kullanarak oluşturduğu, yüzde 2’lik dilimi kapsayan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer aldı. Elsevier BV’de yayımlanan, akademisyenlerin kariyer başından itibaren yayınlarını değerlendiren "Kariyer Boyu Etki" listesine SUBÜ Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Fehim Fındık ve Prof. Dr. Hüseyin Ünal, Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Raşit Köker ve Prof. Dr. İhsan Pehlivan dahil oldu.

2024 yayınları baz alınarak hazırlanan "Yıllık Etki" listesinde ise "Kariyer Boyu Etki"de de yer alan Prof. Dr. Fehim Fındık ile Teknoloji Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Kimya Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Keziban Atacan ve Prof. Dr. Emre Güzel ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Zeynep Garip bulundu. Araştırma, 22 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalındaki araştırmacıların ilk yüzde 2’sini kapsıyor.