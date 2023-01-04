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  • Sübyancı neye uğradığını şaşırdı. 12 yaşındaki çocuğun babası buluşma yerine 2 köpeği ile geldi

Sübyancı neye uğradığını şaşırdı. 12 yaşındaki çocuğun babası buluşma yerine 2 köpeği ile geldi

İngiltere’de bir sübyancı, 12 yaşındaki kız çocuğu ile internetten tanıştı, buluşmak için tarih belirledi. Buluşmaya kızın babası iki köpeğiyle geldi. 

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 13:39
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Sübyancı neye uğradığını şaşırdı. Çocuğun babası köpeklerle geldi

Sübyancı neye uğradığını şaşırdı. 12 yaşındaki çocuğun babası buluşma yerine 2 köpeği ile geldi
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İngiliz sübyancı, internetten tanıştığı 12 yaşındaki kız çocuğu ile buluşmak için randevu ayarladı, neye uğradığını şaşırdı.

Kızın babası, buluşmaya iki iri köpekle geldi. Köpeklerden birinin İtalyan cane-corso, diğerinin ise siyah Alman kurdu cinsi olduğu tespit edildi.

Sübyancıyı darp edip yere yatıran öfkeli baba, daha sonra köpeklerine adamı ısırması talimatını verdi, “Aferin oğluma” diyerek köpeklere saldırıya devam etmeleri talimatını verdi.

Babanın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada yayınlandı.

Sosyal medyada yer alan iddialara göre olaydan sonra iki taraf da adli makamlara gitmedi, şikayetçi olmadı.

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Sedat
4.01.2023 14:00
Helal olsun adama az bile yapmış.  
 
Duyarlı Vatandaş
4.01.2023 13:43
Helal,Adanalı Celal😅  
 
köksal
4.01.2023 13:42
süper olmuş helan olsun kızın babasına canı gönülden desrekliyorum  
 
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