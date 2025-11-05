Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Elle besleme yapmak zaten kanunen yasak. Güvenlik açısından da çok tehlikeli" dedi.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na gelen tatilci grubu, yaban domuzu sürüsünü elle beslemeye başladı. Tatilciler, domuzlara önce meyve daha sonra da ekmek attı. Bu sırada domuzlardan biri, tatilcinin elinden ekmeği kapmak isterken kolunu ısırdı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bahattin Sürücü

BESLENME ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞİYOR

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, tatilcilere ve hayvanseverlere yaban domuzlarını kesinlikle elle beslememeleri konusunda uyarıda bulundu. Bu durumun domuzların beslenme alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten Sürücü, "Öncellikle Milli Park, içerisinde domuzların da olduğu çok önemli bir yaban hayatı alanıdır. Günübirlik kullanım alanlarında ziyaretçiler, piknik yapınca zamanla domuzlar da yiyecek aramak için bu alanlara gelmeye başladı. Önceleri yaban domuzları sadece çöp konteynerlerindeki artıklarla beslenirken ziyaretçilerin elleriyle yiyecek atmaya başlaması durumu değiştirdi" dedi.

'UMARIM BU GÖRÜNTÜLERDEN HERKES BİR DERS ÇIKARIR'

Görüntüleri kendisinin de izlediğini belirten Sürücü, "Aslında burada yaban domuzu tatilciye saldırmıyor. Elindeki yiyeceği almaya çalışıyor. Umarım bu görüntülerden herkes bir ders çıkarır. Zaten yaban domuzlarını elle beslemek kanunen yasak ve 6 bin 923 lira cezası var. Ayrıca fotoğraf çekmek için yanlarına yaklaşmak da çok tehlikeli bir durum. Yaban domuzları bu sırada yavrularını korumak için insanlara saldırabilir" diye konuştu.