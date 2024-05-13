Suç makinası kadın yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı personeller, hakkında "dolandırıcılık", "hırsızlık", "tehdit", "basit yaralama", "silahla ateş etme", "mala zarar verme", "güveni kötüye kullanma" ve "suç eşyasının satın alınması ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işlediğinden dolayı toplamda hakkında 30 ayrı yakalama kararı verilen ve bununla beraber 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen 33 yaşındaki E.Ç.'yi yakalamak için operasyon başlattı. Hakkında yakalama kararı verilen kadın şahsın adresi belirlenere tespit ederek operasyon düzenleyen ekipler, suç makinesi kadını yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen kadın, cezaevine teslim edildi.