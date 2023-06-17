Suç makinası yakalandı. 48 suçtan aranıyordu

Eskişehir’de toplam 48 adet suçtan aranma kaydı olan ve hakkında 108 bin TL para ile 12 yıl hapis cezası bulunan şüpheli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Suç makinası yakalandı. 48 suçtan aranıyordu

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde Eskişehir Asliye Ceza, Eskişehir Sulh Ceza ve Eskişehir Ağır Ceza Mahkemeleri’nce 42 ayrı dosyada dolandırıcılık suçundan, 3 ayrı dosyada hırsızlık suçundan, 2 ayrı dosyada kasten yaralama suçundan ve hakaret suçundan olmak üzere toplamda 48 aranma kaydı ile 12 yıl hapis cezası ve 108 bin TL adli para cezası bulunan Engin I. isimli şahsın Tepebaşı ilçesinde bir adreste seyir halinde olduğu tespit edildi.

Şahıs ekiplerce durdurularak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs karakoldaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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