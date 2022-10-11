Suç makinelerine şafak baskını

İHA'nın haberine göre, Sakarya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir genelinde 11 adrese baskın düzenledi.

Şafak operasyonlarında, haklarında çeşitli suçlardan en az 8 ay, en çok 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.