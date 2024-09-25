Suç makinesi 20 saat takibin sonucunda yakalandı

Kaynak: İHA
Suç makinesi 20 saat takibin sonucunda yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 122 adet suç kaydı bulunan şahıs polisin 20 saatlik takibi nedicesinde yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 122 adet suç kaydı bulunan şahıs polisin 20 saatlik takibinin ardından yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Asayiş Büro amirliği ekipleri 122 adet suç kaydı bulunan E.G. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Büro Amirliği infaz ekiplerince şahıs 20 saat kesintisiz takip ile yakalandı. Şahsın polis tarafından tespiti yapılırken, 122 adet hırsızlık suçu olduğu, en son hırsızlığını yakın zamanda yaptığı belirlendi. Şahıs hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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