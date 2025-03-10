Suç makinesi bakın nerede yakalandı? 44 yıl hapisle aranıyordu…

Düzenleme: Kaynak: İHA
Suç makinesi bakın nerede yakalandı? 44 yıl hapisle aranıyordu…

Bursa'da 73 suç dosyası ve 44 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Yonca S., Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda arkadaşlarıyla piknik yaparken yakalandı.

Bursa'da aranması olan şüphelilere yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatan Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin radarına takılan 24 yaşındaki Yonca S., kayıtsız kaldığı adreslerle bir süre izini kaybettirdi.

73 AYRI SUÇ DOSYASI, 44 YIL 10 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Hırsızlık gibi suçlardan 73 ayrı suç dosyası ve 44 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli kadını yakalamak için harekete geçen ekipler, aradıkları Yonca S.'yi Yıldırım ilçesi Yiğitler Mevkiindeki ormanlık alanda arkadaşlarıyla piknik yaparken yakaladı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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