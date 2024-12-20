Suç makinesi saklandığı köy evinde yakalandı! 127 yıl 8 ay hapisle aranıyordu

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarında, 2 Aralık’tan itibaren cezaevi firarisi olduğu belirlenen ve 32 suçtan 127 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G.'nin izini sürdü.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek G.G.'nin 19 Aralık’ta Kırklareli’nin Beypınar köyüne gittiğini tespit etti.

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Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek G.G.'yi saklandığı evde yakaladı.

Şüpheli G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere Çerkezköy’e götürüldü ve burada adliyeye teslim edildi.

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