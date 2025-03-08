Suç makinesini tek hatası yakalattı

Kaynak: İHA

Bursa'da çok sayıda suça karışan ve hakkında 19 ayrı yakalama kararı ile 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Alanya'daki kız arkadaşının yanına gitmek isterken yakalandı. 8 yıldır aranan şüpheli, tutuklandı.

Bursa'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, basit yaralama tehdit, ruhsatsız ateşli silah bulundurmak, silahla yağma, kasten öldürme suçlarından 19 ayrı yakalama emri bulunan ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Erdinç G., 8 yıldır izini kaybettirmeyi başardı.

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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, İnfaz Büro Amirliği ekiplerinin radarına takılan şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Şahsın Bursa'da olmadığını anlayan ekipler, Erdinç G.'nin yakınlarına ait araçları da takibe aldı.

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77 ACS plakalı babasına ait otomobille Antalya'dan Alanya'ya gittiği tespit edilen Erdinç G., kız arkadaşının evine geldiği esnada polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bursa'dan çıkarılan ekip, Alanya'da yakalanan şüpheliyi ifadesi alınmak jandarma ekiplerine teslim etti. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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