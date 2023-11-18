Suç oranı en yüksek burçlar. Bu burçlarla ilişki kurmayın

AKREPLER EN TEHLİKELİ BURÇ

Akrep insanları sırlarını iyi saklarlar. Hep bir gizemli yanları vardır ve hiçbir zaman bir akrebin ne düşündüğünü bilemezsiniz. Karşı tarafın fotokopisini çeker gibi, zayıflıklarını ve güçlü hallerini fark ederler. En ince ayrıntıları gözlemleyen akrep, bu nedenle en tehlikeli ikinci burç. Kendilerine yapılan kötülüğü asla unutmayan ve merhametsizliğe misli ile karşılık veren akrep burcuna mensup suçlular işledikleri cinayetlerin çoğunu acı verici ve sadistçe yöntemlerle gerçekleştirmiş. Dünyanın en ünlü psikopatlarından Charles Manson da akrep burcudur...