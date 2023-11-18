Suç oranı en yüksek burçlar. Bu burçlarla ilişki kurmayın

EN TEHLİKELİ BİR DİĞER BURÇ İSE YAY
Yay burcunun listede ilk sırada olmamasının tek sebebi cinayetlerin çoğunu kendisinin değil emrindeki diğer kişilere işletmiş olması verilere göre yay burçlarına mensup suçluların fazla olduğu gözlenmiş. Karizmatik tavırları ve zekası ile etraflarındaki herkesin saygısını kazanıp liderliğini ilan eden yay burçları mafya babalığı ya da uyuşturucu baronluğu gibi akılalmaz konumlar elde edebiliyorlar.
Örneğin; Pablo Escobar, Ted Bundy, Lucky Luciano, Charles Bronson gibi mutlaka adını duyduğunuz suçluların çoğu Yay burcuydu.