Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var

Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Numan Karakoç ve Hakan Akdoğan liderliğindeki husumetli iki suç örgütüne yapılan operasyonları duyurdu.
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Numan Karakoç ve Hakan Akdoğan liderliğindeki husumetli iki suç örgütüne yapılan operasyonları duyurdu.

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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 2

İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen “Mahzen-42” operasyonunda, çeşitli suçlarla ilişkilendirilen şüphelilerden 33’ü tutuklandı.

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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 3

Operasyonda çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 4

Beş ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-43” operasyonu ise Kocaeli merkezliydi ve İstanbul, Tekirdağ, Bitlis, Aksaray’da gerçekleşti.

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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 5

Uğur Özgen’in liderliğindeki bir diğer suç örgütüne yönelik bu operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı ve yasadışı silahlar ile mühimmat bulundu.

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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 6

Bakan Yerlikaya, başarılı operasyonlarda görev alan tüm güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.

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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 7

İşte operasyonlara ait görüntüler:

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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 8
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 9
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 10
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 11
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 12
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 13
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 14
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 15
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 16
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 17
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 18
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 19
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 20
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 21
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 22
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 23
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Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var 24
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