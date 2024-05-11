Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Numan Karakoç ve Hakan Akdoğan liderliğindeki husumetli iki suç örgütüne yapılan operasyonları duyurdu.