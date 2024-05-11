Suç örgütlerine ‘Mahzen-42’ ve ‘Mahzen-43’ darbesi! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, Numan Karakoç ve Hakan Akdoğan liderliğindeki husumetli iki suç örgütüne yapılan operasyonları duyurdu.
İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirilen “Mahzen-42” operasyonunda, çeşitli suçlarla ilişkilendirilen şüphelilerden 33’ü tutuklandı.
Operasyonda çok sayıda silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
Beş ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-43” operasyonu ise Kocaeli merkezliydi ve İstanbul, Tekirdağ, Bitlis, Aksaray’da gerçekleşti.
Uğur Özgen’in liderliğindeki bir diğer suç örgütüne yönelik bu operasyonda, 27 kişi gözaltına alındı ve yasadışı silahlar ile mühimmat bulundu.
Bakan Yerlikaya, başarılı operasyonlarda görev alan tüm güvenlik güçlerine teşekkürlerini iletti.
İşte operasyonlara ait görüntüler: