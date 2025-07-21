Suç örgütlerine operasyon yapılmıştı… 27 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Suç örgütlerine operasyon yapılmıştı… 27 şüpheli tutuklandı

İstanbul’da suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27’si tutuklandı.

İstanbul’da, ‘kasten öldürme’ gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütlerinin çökertilmesine ve suç işlenmesinin önlenmesine yönelik, yapılan operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da, ‘kasten öldürme’ , ‘yağma’ , ‘mala zarar verme’ ve ‘tehdit’ gibi çeşitli suçlara karıştığı belirlenen yeni nesil suç örgütlerinin çökertilmesi ve belirtilen suçlara karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına ve suçların işlenmesini önlemeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 Temmuz günü düzenlenen operasyon neticesinde, 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında ise 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 29 şüpheli, emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 29 şüpheliden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Son Haberler
Ankara ahalisi Lavanta Hasat Şenliği'nde buluştu
Ankara ahalisi Lavanta Hasat Şenliği'nde buluştu
Brent petrol yükselişte: Rus yaptırımları petrol fiyatlarını ateşledi! (21 Temmuz 2025)
Brent petrol yükselişte: Rus yaptırımları petrol fiyatlarını ateşledi!
TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi enflasyonunda artış
TÜİK duyurdu! Tarımsal girdi enflasyonunda artış
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
Asya borsaları haftaya yükselişle başladı! (21 Temmuz 2025)
Asya borsaları haftaya yükselişle başladı!