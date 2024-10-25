Suç örgütü ile ordu çatıştı! Sokaklar ceset doldu: 2'si polis 16 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Suç örgütü ile ordu çatıştı! Sokaklar ceset doldu: 2'si polis 16 ölü

Meksika’nın Sinaloa eyaletinde, Culiacan kentinde kartel ile ordu arasında çıkan çatışmada 19 kartel üyesi etkisiz hale getirildi.

Meksika'da şiddet olayları artıyor. Ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Tecpan de Galeana şehrinde yerel saatle dün saat 05.00 sıralarında çatışma çıktı.

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Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, çatışma sırasında 2 polisin hayatını kaybettiği, 4 polisin ise yaralandığı belirtildi.

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Açıklamada, Ulusal Muhafızların olaylara müdahale ettiği ve 3 askerin yaralandığı ifade edildi.

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Olayda 14 kartel üyesi hayatını kaybederken, 11 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

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Öte yandan, çarşamba günü Sinaloa eyaletinde yer alan Culiacan'da kartel ile ordu arasında çıkan çatışmada 19 kartel üyesi ölmüştü.

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