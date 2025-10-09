Hells Angels (Cehennem Melekleri) isimli suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen Necati Coşkun Arabacı’nın İnterpol tarafından da suç örgütü kabul edilen Cehennem Melekleri örgüt üyelerinin kara para aklama, haraç, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok yaşa dışı faaliyetlere karıştığı belirlendi.

Sabah saatlerinde İzmir Menderes Havalimanı’nda gözaltına alınan Necati Coşkun Arabacı’nın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arabacı'nın, emniyetteki işlemleri sona erdi. Adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.