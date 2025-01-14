Suç örgütü lideri olmakla suçlanıyordu! İktidara yakın holdingle ilginç bağlantı...

Çete liderliği yaptığı ileri sürülen Aziz İhsan Aktaş geçen yıl Diyarbakır’a özel jetiyle iniş yaptığı sırada uçak pistten çıkmış kendisi ve ailesi yaralanmıştı. Bu uçağın da iktidara yakınlığıyla bilinen Kalyon Holding’le ortak hisseli olduğu ortaya çıktı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; Aziz İhsan Aktaş, 30 Aralık 2023 günü ailesiyle birlikte özel bir jet ile İstanbul’dan Diyarbakır’a gelirken yoğun sis nedeniyle uçağın pistten çıkması üzerine ailesiyle birlikte yaralanıp hastanede tedavi altına alınmıştı. Özel jet’in ise iktidara yakınlığıyla bilinen Kalyon Holding’le yüzde 33 hisseli 3 ortak oldukları ortaya çıkmıştı. Kaza sonrası uçak yabancı bir şirkete satılmıştı. Kamu kurumları ve belediyelerden bugüne kadar 4.5 milyar liralık ihale alan Aziz İhsan Aktaş, kaza yaptığı uçağın yerine yeni özel jet aldı.