Suç örgütü lideri serbest bırakıldı: Almanlar neden Türkiye’ye iade etmedi?

Suç dünyasında 'Hamuş' kod adı ile bilinen ve 'Casperlar' suç örgütünün liderliğini yapan İsmail Atız, gözaltına alındığı Almanya'da dört günlük sürenin ardından serbest bırakılırken, Alman basınına yansıyan haberlere göre Türkiye'nin iade talebi 'adil yargılama endişesi' gerekçe gösterilerek reddedildi.



Alman basınında yer alan haberlere göre Atız, geçtiğimiz günlerde Hessen’deki rutin bir polis kontrolü sırasında yakalanmış ve Türkiye tarafından hakkında arama kararı çıkarıldığının öğrenilmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

SUÇ MAKİNESİ NEDEN TÜRKİYE'YE İADE EDİLMEDİ?



Tagesschau'da yer alan habere göre, Frankfurt Başsavcılığı, Atız'ın Türkiye’ye iadesi için mahkemeden herhangi bir tutuklama talep etmedi.



Bu duruma gerekçe olarak ise, “iade için gerekli hukuki koşulların Türkiye’de mevcut olmaması” gösterildi. Frankfurt Yüksek Mahkemesi Sözcüsü, mevcut siyasi gelişmeler ışığında Türkiye’de hukuk devletine uygun adil bir yargılamanın güvence altında olmadığı yönünde kanaat bulunduğuna dikkat çekerek, İsmail A.’nın iadesi için tutuklama talep edilseydi bile mahkemenin bu yönde karar vermeyeceğini belirtiyor.