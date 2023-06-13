Suç örgütü operasyonunda 57 şüpheli yakalandı

Manisa merkezli 5 ilde, suç örgütüne yönelik operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütü operasyonunda 57 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Manisa, İzmir, Balıkesir, Konya ve Osmaniye'de 53 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı.​​​​​​

Yaklaşık 200 jandarma personelinin katıldığı operasyonda 57 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerindeki aramalarda 35 tabanca ve tüfek, 15 bin fişek, 80 kilogram kaçak tütün, 4 sikke ile uyuşturucu kullanma aparatı ile çok sayıda dijital materyal bulundu.

Haklarında "Kaçakçılık, uyuşturucu ticareti, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak,
görevi kötüye kullanma ve silah ticareti" suçlamasıyla soruşturma açılan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
Asgari ücret toplantısı sona erdi: Masada rakam yok Ekonomi
Asgari ücret toplantısı sona erdi: Masada rakam yok
İmamoğlu'nun avukatından siyasi yasak açıklaması Güncel
İmamoğlu'nun avukatından siyasi yasak açıklaması
Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı Güncel
Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı
2 hafta sonra ortaya çıktı! İmamoğlu ile Özel gizli gizli buluşup neler konuştu Siyaset
2 hafta sonra ortaya çıktı! İmamoğlu ile Özel gizli gizli buluşup neler konuştu
Demet Özdemir'den Merve Dizdar'a övgü dolu sözler Magazin
Demet Özdemir'den Merve Dizdar'a övgü dolu sözler
Jorge Jesus Brezilya iddialarına yanıt verdi Spor
Jorge Jesus Brezilya iddialarına yanıt verdi
Sağanak yağış sonrası çöpler limanlara toplandı Güncel
Sağanak yağış sonrası çöpler limanlara toplandı