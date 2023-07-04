Suç ve suçlularla mücadele operasyonunda 14 şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kamu Düzeninin Sağlanması için suç ve suçlularla mücadele amacıyla şüpheli şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar neticesinde, ‘Suç Eşyasının Satılması ve Kabul Edilmesi’ suçundan aranan 1 şahıs, 3 ayrı ‘Hırsızlık’ suçundan ve Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından kayıp şahıs olarak aranan 1 şahıs, ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma Veya Taşıma Veya Bulundurma’ suçundan aranan 1 şahıs, ‘Kasten Yaralama ve Silahla Tehdit’ suçlarından aranan ve 1 yıl 15 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 şahıs, ‘Çocuk veya Beden ve Ruh Bakımından kendini Savunamayacak Kişiyi Öldürme’ suçundan aranan 1 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 6 adet tabanca, 41 adet mermi, bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet çalıntı olduğu anlaşılan motosiklet, 1 adet çalıntı olduğu anlaşılan araç ele geçirildi.

Çalışmalar çerçevesinde yakalanan M.B., B.K., Ş.Ş., H.E., N.P., D.K., A.B., K.T., M.G., Ö.D., V.B., Ö.K., B.Z. ve Y.N.O. isimli 14 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

İHA