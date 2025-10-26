Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan "casusluk" soruşturması kapsamında, bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi.

Saat 10.55'te Çağlayan'a getirilen İmamoğlu'nun ifadesi 16.10'da alınmaya başlandı ve yaklaşık 3 saat süren ifade 18.57'de tamamlandı.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Casusluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

"CEZA İNFAZ KURUMU'NA GÖNDERİLMİŞTİR"

Başsavcılığın bilgilendirme notunda, "Şüpheli Hüseyin Gün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında kolluk birimi ve savcılığımızda ayrıntılı ifade vermiştir.

Ayrıca şüpheli Melih Geçek’in de ifadesi alınmıştır. Şahıslar başka suçtan tutuklu bulunduklarından dolayı halen tutuklu bulundukları ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı.