Suçların kabusu oldular! Bartın’da yankı uyandırdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bartın Emniyet Müdürlüğü, polislerine terör, narkotik ve asayiş suçlarıyla mücadele eğitimi verdi. Eğitimlerden başarıyla geçen polisler adete dosta güven, düşmana korku verdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bartın'da da suç ve suçlularla yoğun bir mücadele veren polis teşkilatı, düzenli eğitimlerden geçiyor. Silah kullanmadan, toplumsal olaylara müdahale ve operasyona kadar ciddi eğitimlerden başarıyla geçen polisler adete dosta güven, düşmana korku salıyor.

Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün Emniyet Hizmetleri sınıfında görev yapan personele, terör, narkotik, dolandırıcılık, organize ve asayiş suçları ile mücadele, çerçevesinde eğitim verildi.

Silah kullanma kabiliyetini geliştirerek, ani gelişen olaylara anında, yerinde, güvenli ve bilinçli müdahale yeteneği kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerde hazırlanan senaryolarla acil müdahale, şüpheli kişi ve araç durdurma, arama ve güvenli müdahale gibi konularda uygulamalı eğitim de verildi.

Bayan polislerin de katıldığı eğitimlerden başarılı bir şekilde geçen polisler, adeta dosta güven düşmana korku saldı.

Sosyal medyadan da paylaşılan eğitim görüntülerini izleyen vatandaşlar ise Suçlunun korkulu rüyası, "Huzurun ve asayişin teminatı polisler" yorumunu yaptı.

Suçların kabusu oldular! Bartın’da yankı uyandırdı

Suçların kabusu oldular! Bartın’da yankı uyandırdı

Suçların kabusu oldular! Bartın’da yankı uyandırdı

Suçların kabusu oldular! Bartın’da yankı uyandırdı

Suçların kabusu oldular! Bartın’da yankı uyandırdı

Suçların kabusu oldular! Bartın’da yankı uyandırdı

Suçların kabusu oldular! Bartın’da yankı uyandırdı

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