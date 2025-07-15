Suçlulara göz açtırılmadı! 14 kişiye tutuklama

Kaynak: Haber Merkezi
Suçlulara göz açtırılmadı! 14 kişiye tutuklama

07-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’nün asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yakalanan zanlılardan 14’ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KIRIKKALE / SAVAŞ ATICI

07-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’nün asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, 175 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Yakalanan zanlılardan 14’ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OPERASYONLAR YAPILDI

07-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kırıkkale genelinde asayiş suçlarına yönelik kapsamlı çalışmalar yürüten Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, önemli operasyonlar gerçekleştirerek suçlulara göz açtırmadı. Gerçekleştirilen denetimler ve operasyonlarda asayiş olaylarına karıştığı belirlenen toplam 175 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatılırken, çeşitli suçlardan aranan 20 kişi yakalandı. Yakalanan zanlılardan 14’ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet güçleri, bu süreçte 4 bin 792 şahsı ve 314 aracı sorguladı. Ayrıca yürütülen operasyonlarda; 6 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 tüfek ve 198 adet fişek ele geçirildi. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve suçla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek için çalışmalarını azimle devam ettireceklerini bildirdi.

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