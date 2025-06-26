Sucuk diye yedirdiği mide bulandırdı. Bu markayı elinizle bile tutmayın

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde üretim yapan Mert Dövme Sucukları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 19 Haziran 2025’te güncellediği ‘Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesinde yer alarak gündeme oturdu.

Bakanlık denetimlerinde, firmanın sucuklarında sakatat, özellikle kalp kullanıldığı ortaya çıktı. Bu durum, tüketiciler arasında şok etkisi yarattı ve markaya yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü.

Firma, sucuk üretiminde et yerine sakatat kullanarak tüketicileri yanılttı. Bakanlık, halk sağlığını riske atan bu uygulamayı tespit ederek firmayı kamuoyuyla paylaştı.

Sivrihisar’daki üretim tesislerinde yapılan incelemelerde, sucukların içeriğinde kalp gibi sakatat ürünlerinin bulunduğu kesinleşti. Bu skandal, gıda güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Vatandaşlar, sosyal medyada ve yerel platformlarda Mert Dövme Sucukları’na karşı boykot çağrısı başlattı. Tüketiciler, “Sucuk diye kalp yediriyorlar, bu nasıl bir vicdansızlık?” diyerek öfkelerini dile getirdi.

Bakanlık, denetimlerini sıkılaştırarak benzer ihlalleri önlemeyi hedefliyor. Mert Dövme Sucukları ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.