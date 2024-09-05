Sucuklu kaşarlıdan sade tosta...

Ekonomik zorlukların toplum üzerindeki etkileri her geçen gün daha belirgin hale gelirken, bir işletmenin menüsüne eklediği “sade tost” sosyal medyada gündem oldu. İçerisinde kaşar ya da sucuk gibi malzemeler bulunmayan bu tost, yalnızca ekmeğe salça sürülüp üzerine baharat eklenerek hazırlanıyor.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu sade tostun ekonomik koşulların ne denli zorlaştığını ve insanların bütçelerine göre nasıl seçimler yapmak zorunda kaldıklarını gösterdiğini ifade etti. Bazı kullanıcılar ise sade tostun, salçalı ekmeğin bir versiyonu olarak ekonomik sıkıntıların sembolü haline geldiğini dile getirdi.

Vatandaşlar, özellikle artan gıda fiyatları ve geçim sıkıntısının bu gibi ‘basit’ yiyeceklerin dahi gündeme oturmasına neden olduğunu belirterek, sade tostu ekonomik zorlukların simgesi olarak değerlendiriyor.