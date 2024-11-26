Sucuktan eşek eti, kaşardan nişasta çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesini yeniledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sucuktan eşek eti, kaşardan nişasta çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesini yeniledi

Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa listesini yeniledi. Sucuktan at veya eşek eti çıktı. Tereyağdan bitkisel yağ tespit edilirken, kaşar peynirinden de nişasta çıktı. Geldi bunları ye...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde firmaları ifşa etmeye devam ediyor. İşte o listeye 7 işletme daha girdi. Bakanlığın ifşa listesine sucuktan, kırmızı toz bibere, çikolatadan kaşara kadar pek çok yeni ürün daha eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yenilediği listede halkın sağlığını tehlikeye düşürecek gıdalar listesine yeni eklemeler yaptı. Yeni listede sucuğa at ya da eşek eti karıştırıldığı tespit edilirken, çikolata ve kakao ürünleri ile alkolsüz içeceklerde ilaç etken madde tespit edildi. Halkın sağlığını tehlikeye düşürecek işletme listesine 5 firma eklenmiş oldu.

İkinci listede ise taklit veya tağşiş ürünler yer aldı. Bu listeye iki firma eklendi. Buna göre kırmızı tatlı toz biberden ne olduğu tespit edilemeyen yabancı madde, kaşardan nişasta, tereyağından da bitkisel yağ çıktı.

gida-tagsis.jpg

guvenilir-gida33.jpg

Son Haberler
Sivas’ta yoğun kar yağışı 645 köy yolunu kapattı vatandaşlar mahsur kaldı
Sivas’ta yoğun kar yağışı 645 köy yolunu kapattı vatandaşlar mahsur kaldı
Boston Celtics’in galibiyet serisi 6 maça çıktı
Boston Celtics’in galibiyet serisi 6 maça çıktı
Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası Piri Reis haritasıyla ilgili uzmanlar bakın ne diyor!
Osmanlı'nın Amerika'yı ilk çizen haritası Piri Reis haritasıyla ilgili uzmanlar bakın ne diyor!
Yaşar Güler’e CHP’li vekillerden Meclis'te teğmenler protestosu
Yaşar Güler’e CHP’li vekillerden Meclis'te teğmenler protestosu
Barbra Banda 2024 BBC Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'ne layık görüldü
Barbra Banda 2024 BBC Yılın Kadın Futbolcusu Ödülü'ne layık görüldü