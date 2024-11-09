Suçunu kendi eliyle belgeledi! Hakim cezasız bırakmadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Suçunu kendi eliyle belgeledi! Hakim cezasız bırakmadı

İstanbul'da icra takibi başlatan avukata hakaret eden sanık, mahkemeye sunduğu dosyalarda da hakaretleri yazınca suçunu kendi eliyle belgeledi. Hakim affetmedi.

İstanbul'da avukatlık yapan Buket Nurşah Tekışık, bir dosyadan borçlu olan sanık R.A. için icra takibi başlattı.

Bunun üzerine sanık tehdit ve hakaret etmeye başladı. Sanık R.A. davalara sunduğu beyan dosyalarına, "Sahtekar, ahlak vizyonu olmayan, şeytanca davranan, aç gözlü avukat, vicdansız, benimle uğraşmasın burnundan getirmeyi sağlayacağım, hakimliğine ve avukatlığına zarar veririm, kısaca sonu iyi bitmez" şeklinde cümleler kullandı.

BAŞSAVILIĞA BAŞVURDU

Tehdit ve hakaretlerin hem yazılı hem de sözlü devam etmesi üzerine Avukat Buket Nurşah Tekışık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Hazırlanan şikayet dilekçesinde, R.A.'nın, Avukat Tekışık'a yönelik asılsız iddialarda bulunduğunu onurunu zedelemeye çalıştığını, başlayan icra takipleri sırasında da bu tutumunu sürdürdüğü vurgulandı.

6 BİN 840 TL PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık R.A., "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "tehdit" suçlarını işlediği gerekçesiyle 6 bin 840 TL para cezasına ve 5 ay 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın cezası, eski suç kaydı sebebiyle ertelenmezken denetim süresi uygulanmasına karar verildi.

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