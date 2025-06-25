Suda doğumun anne ve bebeklere faydalarını uzmanlar anlattı

Suda doğum, son yıllarda anne adaylarının ilgisini çeken alternatif bir doğum yöntemi olarak öne çıktı. Doğum eyleminin belirli bir aşamasından itibaren annenin, özel hazırlanmış ve hijyen standartlarına uygun sıcak su havuzunda doğumu gerçekleştirmesiyle tanımlanan bu yöntem, hem anne hem de bebek için daha az stresli bir deneyim sunmayı amaçladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, “Suda doğum, anne adayının tercihine bağlı olarak, tıbbi açıdan uygun bulunması halinde uygulanabilen bir yöntemdir. Ancak her olgu bireysel olarak değerlendirilmeli, anne ve bebek yakından izlenmelidir” dedi.

SUDA DOĞUMUN AVANTAJLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMALARLA DESTEKLENİYOR

Suda doğum, sıcak suyun rahatlatıcı etkisiyle doğum sancılarını hafifletiyor, annenin hareket özgürlüğünü artırıyor ve stres seviyesini azalttı.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü’nden uzmanlar, “Suda doğum, uygun koşullarda uygulandığında doğum süresini kısaltabilir ve epizyotomi gibi müdahaleleri azaltabilir” diyerek yöntemin avantajlarına dikkat çekti.

Journal of Perinatal Medicine’de yayımlanan bir araştırma, suda doğum yapan kadınlarda perineal yırtıkların ve epizyotomi ihtiyacının azaldığını ortaya koydu. Ayrıca, suyun kaldırma gücü sayesinde annenin kasılmalar arasında daha rahat dinlendiği ve bu durumun doğum sürecini kolaylaştırdığı belirtildi.

Uluslararası alanda, İngiltere’de Royal College of Midwives üyesi Dr. Sarah Buckley, suda doğumun doğal hormon salınımını desteklediğini ve endorfin gibi mutluluk hormonlarının artmasına yardımcı olduğunu vurguladı. Buckley, “Sıcak su, annenin stres hormonu kortizol seviyesini düşürerek daha sakin bir doğum ortamı oluşturuyor” dedi. Bununla birlikte, suda doğumun yalnızca düşük riskli gebelikler için uygun olduğu ve deneyimli bir sağlık ekibi tarafından yönetilmesi gerektiği konusunda uzmanlar hemfikir.

RİSKLER VE ÖNLEMLER: UZMAN GÖZETİMİ ŞART

Suda doğumun avantajları kadar riskleri de dikkatle ele alındı. Doğum sırasında suyun steril olmaması veya uzun süre suda kalınması durumunda enfeksiyon riski artabiliyor. Ayrıca, acil durumlarda sudan çıkış süresinin iyi planlanması gerektiği belirtildi.

Uzmanlar, “Doğumun her aşamasında anne ve bebek yakından izlenmeli, süreç normal seyrinde ilerlemiyorsa gerekli müdahaleler gecikmeden yapılmalıdır” uyarısında bulundu.

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından yayımlanan bir raporda, suda doğumun bebek için solunum problemleri veya kordon kopması gibi nadir riskler taşıyabileceği belirtildi. Ancak, uygun koşullarda ve uzman gözetiminde bu risklerin minimuma indirilebileceği vurgulandı.

Dr. Michel Odent, suda doğumun öncüsü olarak, yöntemin bebek için amniyotik sıvıya benzer bir ortam sağlayarak doğumu daha az travmatik hale getirdiğini savundu. Odent, “Bebek, suyun içinde doğduğunda, anne karnındaki ortama benzer bir geçiş yaşar, bu da adaptasyon sürecini kolaylaştırır” dedi.

HANGİ ANNE ADAYLARI İÇİN UYGUN?

Suda doğum, genellikle 17-35 yaş arası, sağlıklı ve düşük riskli gebelik geçiren anne adayları için önerildi.

Çoğul gebelikler, erken doğum, diyabet, hipertansiyon veya bebeğin gelişim geriliği gibi durumlarda suda doğum uygun bulunmadı. Ayrıca, doğumun gerçekleşeceği ortamın hijyenik standartlara uygunluğu ve sağlık ekibinin deneyimi Godaddy’nin ücretsiz bir hizmeti. Ancak, kullanıcıların kendi kendine dosya yüklemesine izin verilmemekte.