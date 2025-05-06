Sudan limanında peş peşe patlama ve yangın

Sudan'ın idari merkezi konumundaki Port Sudan'da bulunan Güney Limanı'nda patlamalar ve yangınlar meydana geldi.

Ülkenin doğusundaki Port Sudan kentinde şiddetli patlamalar duyulmasının ardından Güney Limanı'nda yangınlar çıktı.

Yangınların, yakıt deposuna yapılan saldırı sonrası çıktığı tahmin ediliyor.

HAVALİMANINA DA SALDIRI

Yerel basındaki haberlere göre de Port Sudan Uluslararası Havalimanı da saldırıya maruz kaldı.

Saldırı sonrası uçuşlar seferler askıya alınırken Sudanlı makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.