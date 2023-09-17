Sudan’da 18 katlı petrol şirketi kulesi alev alev yandı

Sudan’da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürüyor. Başkent Hartum’da bugün gerçekleşen çatışmalar sırasında Büyük Nil Petrol Şirketi Kulesi’nde yangın çıktı. Çevre sakinlerinin kaydettiği görüntülerde başkentin en yüksek binalarından biri olan kuleden siyah dumanların yükseldiği görülürken yangının nasıl çıktığı ve can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sudan'da ordu ile RSF arasındaki gerilim, 5 Aralık 2022’de sivil hükümete geçişin ve demokratik seçimlerin önünü açması amacıyla imzalanan “çerçeve anlaşmada” RSF’nin tamamen orduya entegre edilmesini içeren reformdan kaynaklanırken, binlerce kişinin öldüğü çatışmalar 15 Nisan'da bu yana devam ediyor.