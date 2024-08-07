Sudan’da 26 milyon açlıkla boğuşuyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar ve Savunma Birimi Direktörü Edem Wosornu ve Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Stephen Omollo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Sudan'daki durumu aktardı. Wosornu, Sudan’daki Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) 25 Haziran'da Sinnar eyaletine ilerlemesinin yaklaşık 726 bin kişinin yerinden edilmesine neden olduğunu belirtti.

Wosornu, özellikle Kuzey Darfur eyaletindeki Faşir'deki Zamzam Mülteci Kampı’nda yaşanan kıtlığa dikkat çekerek, “Kıtlık meydana geldiğinde, bu, uluslararası toplum olarak başarısız olduğumuz anlamına gelir” şeklinde konuştu. Yardım malzemelerinin, Port Sudan ve Çad’ın doğusundaki stoklardan bölgeye ulaştırılması için çalışmaların sürdüğünü, ancak şiddetli yağmurların Çad ile Darfur arasındaki tek sınır kapısını su altında bıraktığını ekledi.

Kıtlıkla mücadele için dört ana unsur belirlediklerini ifade eden Wosornu, bunların çatışmanın durdurulması, uluslararası insani hukuk kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Sudan’a hızlı ve engelsiz insani erişimin sağlanması ve daha fazla kaynak ayrılması olduğunu vurguladı.

Stephen Omollo ise, Sudan’daki insani krizin yeterince uluslararası ilgi görmemesi durumunda bölgedeki istikrarı tehdit edebilecek geniş etkiler yaratabileceğini belirtti. Omollo, "Kıtlığın doğrulanması, uluslararası toplum ve Güvenlik Konseyi için bir alarm zili olmalıdır" diyerek, çatışma taraflarının uluslararası yükümlülükleri yerine getirmediğini ve yardım ulaştırma süreçlerini engellediğini söyledi. Güvenlik Konseyi’nin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Omollo, "Çatışmanın ve kıtlığın durdurulması için siyasi irade ve liderlik gerekmekte" şeklinde konuştu.