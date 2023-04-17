Sudan’da çatışmalar durmuyor. Ölü sayısı 97’ye çıktı

Sudan’da cumartesi günü başlayan ordu ile paramiliter güçler arasındaki çatışma devam ediyor. Doktorlar Birliği’nin bu sabah yaptığı açıklama çatışmaların boyutunun giderek büyüdüğünü gösteriyor.

Yapılan açıklamada, siviller arasında en az 97 kişinin öldüğü ve yüzlerce yaralının olduğu açıklandı.

Genelkurmay Başkanı Abdülfettah El Burhan, Hızlı Destek Güçleri başkentten çekilme çağrısında bulunurken, HDG, bu çağrıları reddetti. Hava kuvvetleri, halkı sokaklardan uzak durmaya çağırdı. Her iki taraf da kilit önemdeki tesislerde kontrol sağladıklarını iddia ediyor.

Paramiliter grup olan ‘Hızlı Destek Güçleri’, cumartesi günü, başkanlık sarayı, ordu komutanının konutu ve Hartum uluslararası havaalanını ele geçirdiğini duyurmuş, orduysa saldırıların püskürtüldüğünü açıklamıştı.