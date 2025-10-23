Sudan’ın başkenti Hartum'daki Uluslararası Havalimanı, yeniden açılmasının kısa süre sonrasında drone saldırısına uğradı. Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından hedef alınan havalimanında ciddi hasar tespit edildi. Havalimanı, ikinci bir duyuruya kadar yeniden kapatıldı.

Sudan’da üçüncü kez hava saldırısı gerçekleşti. Daha önceden de saldırıya uğrayan ve bu sebeple kapatılan Hartum Uluslararası Havalimanı, açılışının ardından Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından hedef alındı. Saldırının ardından Fransız basınına konuşan bir yetkili, "Havalimanının açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini" açıkladı.

Görgü tanıkları, Fransız basınına yaptıkları açıklamada, sabah saatlerinde Hartum üzerinde bir drone sesi duyduklarını ve ardından patlamaların yaşandığını belirtti. Geçen hafta da Hartum'un kuzeybatısında yer alan iki askeri üs drone saldırısına uğramış, ancak bir askeri yetkili "hava araçlarının çoğunun durdurulduğunu" açıklamıştı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: SAVAŞI DERHAL DURDURUN

Uluslararası Göç Örgütü ve diğer Birleşmiş Milletler kuruluşları, Sudan’daki iç savaş hakkında ortak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "düşmanlıkların derhal durdurulması ve başta çocuklar olmak üzere sivillerin korunması ile etkilenen tüm nüfusa engelsiz insani erişim" çağrısı yapıldı. Açıklamada yardıma muhtaç insanların giderek arttığı ifade edilirken, "yaşanan insani krizin artık durması gerektiği" dile getirildi.

SUDAN İÇ SAVAŞI

Sudan'da 2023 yılında, bir zamanlar müttefik olan SAF ve HDK’nın anlaşmazlığı ile bir iç savaş patlak vermişti ve bu durum ülke çapında çatışmalara ve yıkıma neden olmuştu.

Sudan ordusu, başkenti bir süre önce paramiliter güçten geri almıştı, ancak Hartum Uluslararası Havalimanı'nı onarmak aylar sürmüştü. Havalimanı, kısa bir süre önce kullanıma açılmıştı.

Sudan'daki savaş on binlerce kişinin ölümüne, yaklaşık 12 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu ve ülkede 30 milyon kişiyi insani yardıma muhtaç bıraktı. Hala devam eden karışıklıklar, dünyanın en büyük insani krizlerinden birisini yarattı.