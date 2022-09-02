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Sudan'da kabile çatışmaları: 7 ölü, 23 yaralı

Sudanlı yetkililer, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinde yeniden başlayan kabile çatışmalarında 7 kişinin öldüğünü ve 23 kişinin yaralandığını duyurdu.

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 23:22
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Sudan'da kabile çatışmaları: 7 ölü, 23 yaralı

Sudan'da kabile çatışmaları: 7 ölü, 23 yaralı
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Sudanlı yetkililer, ülkenin güneydoğusundaki Mavi Nil bölgesinin Güvenlik Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Perşembe öğleden sonra Rusayris şehrinin Kuneys Doğu bölgesindeki kabile çatışmaları şu ana kadar açık bir sebep olmadan yeniden başladı." ifadesi kullanıldı.

Çatışmalarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, Damazin ve Rusayris şehirlerinde saat 20.00'dan 05.00'a kadar sokağa çıkma ve gereksiz toplanma yasağının getirildiği aktarıldı.

Güvenlik Komitesi, vatandaşları, güvenliğin sağlanması, faillerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi için kararlara uymaya ve güvenlik güçleri ile iş birliği yapmaya çağırdı.

MAVİ NİL BÖLGESİNDEKİ ÇATIŞMADA 109 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Sudan Sağlık Bakanlığı, Mavi Nil bölgesinde Hausa ile Hemec kabileleri arasında 15 Temmuz'da başlayan çatışmalarda 109 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Çatışmanın, Hemec kabilesinin, bölgenin yerlisi olmadıkları gerekçesiyle Hausa kabilesini bölgeden uzaklaştırmak istemesiyle başladığı iddia edilmişti.

İçişleri Bakanlığı, bölgede durumun tamamen normale döndüğünü ve asayişin kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri Uzlaşma Komitesi ara buluculuğundaki görüşmeler sonucunda çatışmanın tarafları Hausa ve Hemec kabilelerinin yetkilileri, "düşmanlıkları durdurma" anlaşması imzalayarak şiddetin sona erdirilmesi konusunda anlaşma sağlamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'ın güneydoğusundaki bu kabile çatışmaları sonucunda 31 binden fazla bölge sakininin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı. (AA)

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