Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bir hafta önce Hızlı Destek Güçlerinin (RSF) Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'in kontrolünü ele geçirmesinin ardından kentten ve çevre köylerden yaklaşık 71 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM açıklamasında, 1-2 Kasım tarihlerinde Kuzey Darfur’daki Faşir kentinde süren çatışmalar nedeniyle yaklaşık 8 bin 600 kişinin yerinden edildiği belirtildi. AA'nın verdiği bilgiye göre açıklamada, "26 Ekim-2 Kasım tarihlerinde Faşir kenti ve çevresindeki yerlerden toplam 70 bin 894 kişi yerinden edilmiş oldu" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile Hızlı Destek Güçlerinin arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde RSF'nin kontrolüne girdi. On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte RSF'nin halkı zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürmesi ve işkence ettiği anlar RSF mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.