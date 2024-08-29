Sudan'da kolera salgını büyüyor. Ölü sayısı yükseldi

Yapılan açıklamada, Kesele ve Gadarif eyaletlerinde 128 yeni kolera vakası kaydedildiği belirtilirken, toplam vaka sayısının 1351'e yükseldiği ifade edildi.

Bakanlık, koleradan hayatını kaybedenlerin sayısının artmasıyla birlikte, salgının yayılma hızının da endişe verici boyutlara ulaştığını vurguladı. Sağlık sisteminin zayıf olduğu Sudan'da, bu tür salgınların halk sağlığına yönelik ciddi tehditler oluşturduğuna dikkat çekildi.

Bu yıl yaşanan sağanak yağışlar ve sellerin de ülkede büyük yıkıma neden olduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığı, sellerin 18 eyaletin 10'unda 156 bin 995 kişiyi etkilediğini ve 16 bin 188 evin tamamen yıkıldığını, 14 bin 99 evin ise kısmen hasar gördüğünü belirtti.

Sudan'da her yıl temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur sezonunda, sel ve taşkınlar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybediyor ve binlerce ev, iş yeri ile tarım arazisi zarar görüyor. Bu yıl yaşanan felaketlerin, zaten savaşın ve sağlık sisteminin zayıfladığı bir dönemde olması, salgın hastalıkların yayılmasını ve halkın yaşam koşullarını daha da zorlaştırıyor. Sağlık Bakanlığı, 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, hazirandan bu yana etkili olan aşırı yağışlar ve seller nedeniyle ölenlerin sayısının 138'e yükseldiğini duyurmuştu.