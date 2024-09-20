Sudan'da kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 348'e yükseldi

Kaynak: AA
Sudan'da kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 348'e yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkede kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 348'e çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kolera salgınının ülkenin 9 eyaletinde yayıldığı ve toplam vaka sayısının 11 bin 79'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 348'e ulaştığı kaydedildi.

Ülkenin 5 eyaletinde ise dang humması hastalığı şüphesi olduğuna işaret edilen açıklamada, bu hastalık şüphesiyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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