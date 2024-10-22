Sudan'da kolera vakası sayısı 26 bini geçti

Düzenleme: Kaynak: AA
Sudan'da kolera vakası sayısı 26 bini geçti

Sudan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında, kolera vakası sayısının 26 bini geçtiği bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 26 bin 472'ye yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, kolera salgınından dolayı ölenlerin sayısının ise 737'ye çıktığı kaydedildi.

Sudan'da haziran ayında başlayan etkili yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın hastalık ilan etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu da (UNICEF) 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde, salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Son Haberler
Firari FETÖ'cü gazeteci açıkladı. FETÖ elebaşının gömüleceği yer ve tarih belli oldu
Firari FETÖ'cü gazeteci açıkladı. FETÖ elebaşının gömüleceği yer ve tarih belli oldu
Milli voleybolcuya baba şiddeti: Öldükten sonra mı değerli olacağım?
Milli voleybolcuya baba şiddeti: Öldükten sonra mı değerli olacağım?
Bir dizi daha final kararı aldı! İzleyiciler çok üzülecek
Bir dizi daha final kararı aldı! İzleyiciler çok üzülecek
Öcalan çağrısı yaptı, MHP'de deprem yaşandı! İstifalar art arda geldi
Öcalan çağrısı yaptı, MHP'de deprem yaşandı! İstifalar art arda geldi
Beyaz altın hasadı başladı! 58 binden fazla ton bekleniyor
Beyaz altın hasadı başladı! 58 binden fazla ton bekleniyor