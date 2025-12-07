Sudan'da, ordu ve paramiliter örgüt Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında süren iç savaş, Kurdufan bölgesinde yoğunlaştı. Kurdufan'ın Kalogi köyünde bir dron, kreş binasını vurdu, 33'ü çocuk, 50 kişi yaşamını yitirdi. Sudan ordusu ve Sudanlı Doktorlar Ağı, saldırıdan paramiliter örgüt RSF'yi sorumlu tuttu. RSF'den ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

Orduya bağlı bakanlık açıklamasına göre kreş binası, dronlardan fırlatılan füzelerle iki kez hedef alındı. Kreşin ilk kez hedef alınmasının ardından binaya koşan siviller ve sağlık görevlileri ikinci saldırının hedefi olarak can verdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. UNICEF Sözcülerinden Sheldon Yett, "Çocukları okul binasında öldürmek, çocuk hakları ihlallerinin ne kadar korkunç durumda olduğunu gösteriyor. Çatışmaların bedelini çocuklar ödememeli" dedi.

SUDAN'DAKİ İÇ SAVAŞ

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli RSF arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nın kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte, RSF'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar, RSF mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.