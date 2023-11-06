Sudan'da pazar yerine bomba düştü: 34 ölü

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında nisan ortasından bu yana iç savaşın sürdüğü Sudan’ın başkenti Hartum’da, pazar yerine top mermisi isabet etmesi sonucu 34 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da pazar yerine bomba düştü: 34 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, iki askeri güç arasındaki çatışmalarda başkentin batısındaki Umdurman'ın Kerari semtindeki bir pazara top mermisi düştü.

Olayda, 34 sivil yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Dün de başkent Hartum'da evlere top mermisi isabet etmesi nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetmişti.

SUDAN İÇ SAVAŞI

Sudan’da 7. ayına giren iç savaşta taraflar, başkent Hartum’un yanı sıra ülkenin batı ve güney batısındaki 9 eyalette ağır silahlarla çatışmayı sürdürüyor.

Sudan hükümetinin uluslararası topluma "terörist grup" olarak kabul etmesi çağrısında bulunduğu HDK, 15 Nisan'da patlak veren iç savaş öncesinde sisteme entegrasyonu henüz tamamlanmamış askeri bir güçtü.

Birleşmiş Milletlere göre, bölgede çatışmalar nedeniyle 6 milyona yakın kişi evlerinden edildi.

Çatışmalarda, 10 bini aşkın sivil hayatını kaybetti, 25 milyon Sudanlı insani yardıma muhtaç hale geldi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 29 Ekim'de Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğunda başlayan müzakerelerden ise henüz sonuç alınamadı.

Öne Çıkanlar
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Sevgilime yazdın dedi metruk binada darp etti Gündem
Sevgilime yazdın dedi metruk binada darp etti
Yolu kapatıp eğlenen 2 sürücüye ceza yağdı Gündem
Yolu kapatıp eğlenen 2 sürücüye ceza yağdı
78 yaşındaki ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf Magazin
78 yaşındaki ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf
Kartal'da silahlı saldırgan tartıştığı eski çalışanını öldürdü Gündem
Kartal'da silahlı saldırgan tartıştığı eski çalışanını öldürdü
Ahsen Eroğlu kırmızı çizgisini açıkladı Magazin
Ahsen Eroğlu kırmızı çizgisini açıkladı
Stresi bıçak gibi kesen besinler ortaya çıktı. Bir kaşığı yetiyor endişe vücuttan akıp gidiyor Sağlık
Stresi bıçak gibi kesen besinler ortaya çıktı. Bir kaşığı yetiyor endişe vücuttan akıp gidiyor
Bingöl'de 93 kilo esrar ele geçirildi Gündem
Bingöl'de 93 kilo esrar ele geçirildi