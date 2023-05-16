Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başkent ve çevresindeki kentlerde şiddetli çatışmalar sürüyor.

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Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor 1

Sudan’da iki askeri güç arasındaki çatışmalar, 32. günde de devam etti.

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Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor 2

Ordu, başkent Hartum ile komşuları Bahri ve Umdurman’daki HDK noktalarını sabah saatlerinde jetlerle vurdu.

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Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor 3

Hava bombardımanı sonrasında söz konusu kentlerde şiddetli çatışmalar yaşandı.

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Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor 4

Hartum’un güneyi ve doğusundaki bazı mahallelerde top atışları duyuldu.

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Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor 5

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

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Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor 6

Sudan Doktorlar Komitesi, başkent Hartum, El Ubeyd ve Batı Darfur eyaletindeki El Cuneyne kentindeki ölümler de dahil şu ana kadar 822 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 215 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor 7

Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

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Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor 8

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 15 Nisan'dan bu yana ülke içinde 736 bin 200 kişi yerinden olurken, yaklaşık 200 bin kişi komşu ülkelere sığındı.

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Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor 9

Evini terk edenlerin 450 binini çocuklar oluştururken, komşularındaki istikrarsızlık sonrası daha önce Sudan'a sığınan on binlerce kişi ülkesine döndü.

(Kaynak: AA)

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Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor 10
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Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor 11
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Sudan’da şiddetli çatışmalar sürüyor 16
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