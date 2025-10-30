Yıllarca iç savaş, çatışmalar ve soykırımın yaşandığı Sudan’da yeni bir insani kriz yaşanıyor. Darfur bölgesinden gelen son haberler yeni bir soykırıma işaret ediyor. Sudan ordusu ile çatışan paramiliter grup Hızlı Destek Güçleri’nin (RSF) El Faşir kentinde 3 günde 1500 sivili öldürdüğü öğrenildi. Sudan Doktorlar Ağı, kenti kuşatmaya alan paramiliter güçlerinin çatışma bölgesinden kaçan sivilleri öldürdüğünü belirterek durumu ‘gerçek bir soykırım’ olarak niteledi.

Saldırının kasıtlı ve sistematik bir öldürme ve imha kampanyasının bir uzantısı olduğunu belirten Sudan Doktorlar Ağı, "Dünyanın bugün tanık olduğu katliamlar, bir buçuk yıl önce El Faşer'de yaşananların bir uzantısıdır. O tarihte 14 binden fazla sivil, bombalama, açlık ve yargısız infazlar sonucu öldürülmüştü." dedi. Öte yandan kentte kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel istismar uygulandığı da gelen haberler arasında yer alıyor.

HASTANEYE, EVLERE VE CAMİLERE SALDIRDILAR

Sudan hükümeti, El Feşir kentini ele geçiren RSF güçlerinin kentten kaçan sivillere yönelik saldırılar ve ev baskınları ve camilere saldırılar gibi raporlar aldıklarını duyurdu.

El Feşir kentini ele geçiren RSF’nin böylece Darfur’da neredeyse tam kontrol sağladığı belirtiliyor. Öte yandan çatışmalar bölgede 10 yılın ardından yeniden bölünmeye ilişkin endişeleri artırdı.

Sivillere saldıran RSF’nin sosyal medyada paylaştığı bir video, paramiliter grubun yaptığı katliamları gözler önüne serdi. Söz konusu videoda kentindeki Suudi Hastanesi olarak tanımlanan yerde dolaşan RSF güçlerinin hastaları infaz ettikleri anlar yer aldı. Saldırıda sağlık çalışanlarının da hayatını kaybettiği öğrenildi. Dünya Sağlık Örgütü, hastane saldırısında en az 460 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SUDAN’DA SİVİLLERİ KATLEDEN RSF NASIL KURULDU?

Sudan’da 2013 yılından bu yana hükümet ile çatışan paramiliter grup RSF, aslında dönemin Sudan hükümeti tarafından desteklenmişti. Söz konusu grup, Darfur’da soykırım yapan Janjaweed milislerinin içinden çıktı. İlk kurulduğunda Sudan’ın Ulusal İstihbarat Servisi’ne bağlı çalışan RSF, 2017 yılında çıkarılan bir yasa ile cumhurbaşkanının komutası altına girdi.

ORDU İLE BİRLİKTE KATLİAM YAPTILAR

Sudan ordusunun hükümet karşıtı silahlı milislere karşı 2014 yılında başlattığı operasyona RSF de dahil oldu. 2015 yılı ortalarına kadar 2 aşama şeklinde gerçekleşen harekatta RSF, savaş suçları ve insanlığa kaşı suçlar işledi. Operasyonda köyleri yerle bir eden RSF güçleri yiyecek ve su kaynaklarını yok ederek sivillere işkenceler yaptı. Hatta dönemin Sudan lideri Ömer El Beşir, RSF’nin başındaki Muhamed Hamdan Dagalo’yu ‘koruyucusu’ ilan etti.

RSF, Sudan’da yönetimin büyük destekçisi olduğu dönemde sadece ülke içinde değil Yemen’de de çatışmalara dahil oldu. Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşan RSF, Yemen’deki iç savaşta Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne destek verdi. Bu dönemde RSF hem maddi hem de ikili ilişkiler açısından büyük güç kazandı.

HER ŞEY 2019’DA DEĞİŞTİ

Sudan lideri El Beşir, RSF’nin komutanını ‘koruyucusu’ ilan etse de işler 2018’den itibaren değişti. Ülkede başlayan kitlesel protestolar artık El Beşir yönetiminin sonunu getirir duruma geldi. El Beşir, 2019 yılında RSF’nin de içinde olduğu darbe sonucunda tutuklandı. Darbede etkin bir rol oynayan RSF’nin komutanı Dagalo, geçiş hükümetinde etkin bir rol oynadı. Bu dönemde ikili ilişkilerini güçlendiren RSF, Libya’daki iç savaşta da yer aldı.

ÇATIŞMALAR 2023’TE YENİDEN BAŞLADI

Tarihler 2023’ü gösterdiğinde ise Sudan’da çatışmalar yeniden başladı. Darbe sonrası kurulan geçiş hükümetinin başkanı General Abdülfettah el-Burhan ile RSF’nin komutanı Dagalo, demokratik yönetime geçiş sürecinde karşı karşıya geldi. Çıkan gerginliğin temelinde ise RSF’nin Sudan ordusuna entegre edilmesi planı vardı.

Sudan ordusu ile RSF arasındaki çatışma ilk olarak 15 Nisan 2023’te çıktı. Çatışmanın kısa sürede sona ermesi beklenirken bölgede yeni bir iç savaş çıktı. Mevcut Sudan yönetimi RSF’yi ‘terörist’ olarak nitelerken, paramiliter güçlerin Sudan’ın komşusu Çad’dan destek aldığı belirtiliyor. Ayrıca RSF’ye Birleşik Arap Emirlikleri’nden de destek geldiği iddiaları BAE yönetimi tarafından reddedildi.

Bu yılın Şubat ayında RSF ile Sudan yönetimi arasında bir anlaşma imzalansa da bölgede soykırıma vartan insani kriz devam ediyor. Darfur’da büyük katliamlar yapan RSF’nin özellikle Arap olmayanlara yönelik katliam ve tecavüzlerde bulunduğu belirtiliyor.