Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 604'e yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, Sudan'da devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 604'e yükseldi.

Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 604'e yükseldi

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde, haftalık basın toplantısı gerçekleştirildi.

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının ise 5 bin 127'ye yükseldiğini söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Paul Dillon, Sudan'daki çatışmalar sırasında 700 bin kişinin yerinden edildiğini ifade etti.

Dillon, geçen hafta bu sayının 340 bin civarında olduğunu anımsattı.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda 700 bin çocuk açlık riskiyle karşı karşıya

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke de Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşanan açlık kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Laerke, BM ve ortaklarının çocuklar arasında akut yetersiz beslenmeyi önlemek ve insanların yaşadığı gıda sıkıntısını gidermeye yardımcı olmak için 396 milyon dolar tutarında yardım çağrısı başlattığını söyledi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde, geçen yıl haziran ile ağustos arasında, 4,3 milyon kişinin şiddetli açlık riskiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Laerke, "Çocuklarda yetersiz beslenmenin artması bekleniyor ve yaklaşık 700 bin çocuk ciddi derecede zayıflık riskiyle karşı karşıya. Eğer daha fazla fon gelmezse insani yardım kuruluşları bu risk altındaki 300 bin kişiye ulaşabilecek." dedi.

Laerke, Nijerya'nın kuzeydoğu eyaletlerinde yetersiz beslenme oranında bu yıl ocak ve mart arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23'lük artışın olduğuna da işaret etti.

(AA)

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