Sudan’daki kriz için küresel yardım çağrısı: 6 milyar dolar gerekli

BM kuruluşlarından yapılan ortak yazılı açıklamada, Sudan'da mevcut süreçteki en yıkıcı krizlerinden birinin yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, "BM ve ortakları, ülkedeki ve bölgedeki insanlara yardım etmek için 6 milyar dolar tutarındaki yardım kampanyası için küresel eylem çağrısında bulunuyor. Yaklaşık 2 yıldır devam eden çatışma, felaket boyutunda bir koruma krizini körükledi ve Sudan ile sınırlarda 12 milyon insanı yerinden etti." ifadeleri kullanıldı.

Çatışmalarda sivillerin ölmeye ve yaralanmaya devam ettiği, hastaneler, pazarlar ve diğer temel altyapıların yok olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, "Sudan'da nüfusun yaklaşık 3'te 2'si acil yardıma ihtiyaç duyuyor ve ülke kıtlık koşullarıyla karşı karşıya. Acil yardıma ihtiyaç duyan Sudanlılar, yerel kaynakların zaten tükendiği komşu ülkelere ulaşıyor." ifadelerine yer verildi.

BM ve ortaklarının, Sudan için başlattığı "2025 İnsani ve Mülteci Müdahale Planı" kapsamında ülke içinde ve bölgede yaklaşık 26 milyon kişiye yardım etmeyi hedefledikleri kaydedildi.

"SUDAN'DA KITLIK BAŞ GÖSTERİYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Sudan'da "şok edici" boyutlarda bir insani acil durumun yaşandığını belirtti.

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Fletcher, "Sudan'da kıtlık baş gösteriyor. Cinsel şiddet yayılıyor, çocuklar öldürülüyor ve yaralanıyor. Yaşanan acılar korkunç ancak planımız milyonlarca kişi için bir can simidi. Savaşları durdurmamız, Sudan halkına yardım ulaştırmak için fon sağlamamız ve yardıma ihtiyacı olanlara kara, deniz ve hava yoluyla daha iyi erişim sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Sudan'daki nüfusunun 3'te 1'inin yerinden edilmiş durumda olduğunu bildirdi.

Grandi, "Bu korkunç ve anlamsız çatışmanın sonuçları Sudan sınırlarının çok ötesine yayıldı. Komşu ülkeler, her gün daha fazlası gelmesine rağmen mültecileri karşılayarak büyük bir dayanışma gösterdiler ancak kaynakları tükendi. Uluslararası toplum harekete geçmeli ve yardım etmeli." ifadelerini kullandı.