Küreselleşme en yalın anlatımı ile “uzak ile yakın mekanlar arasındaki mesafe gözardı edilerek, ülkelerin ve insanların birbirine yakınlaşması ve birbirleri ile ekonomik ve sosyal etkileşim halinde bulunmaları olarak" ifade edilebilir.

Bu tanım sermayenin, kültürel öğelerin, mal ve hizmetlerin sınırları aşarak serbestçe dolanmasını ifade etmek için kullanılıyor. Ancak bu tanım artık savaşları da şekillendiren bir olgu haline de geldi.

Dünyanın çeşitli yerlerinden paralı askerler farklı ülkelerdeki savaşlara katılıyor. Bunun son örneği yaklaşık 2 yıldır iç savaşın yaşandığı Sudan’da gerçekleşti.

Sudan’da hükümet güçleri ile Hızlı Destek güçleri adlı paramiliter güçler arasında gerçekleşen iç savaş Darfur’da kanlı çatışmalara sahne olmaya devam ediyor. Darfur’un başkenti El Faşir’i ele geçiren Hızlı Destek Güçleri, sadece 3 günde binlerce sivilin ölümüne neden oldu. Bölgeden ‘soykırıma’ varan katliam haberleri geliyor.

KOLOMBİYA’DAN PARALI ASKERLER GİTTİ

Sudan’da devam eden iç savaşta El Faşir’den 10 bin 829 kilometre uzaktan gelen Kolombiyalı paralı askerler de yer alıyor. Hızlı Destek Güçleri (RFS) ile birlikte savaşan Kolombiyalı paralı askerlerin Somali’de Birleşik Arap Emirlikleri’nin kontrolünde bulunan Bosaso Havaalanı’ndaki askeri tesiste bulunuyor. Middle East Eye’da yer alan habere göre, Kolombilayı paralı askerler ticari uçaklarla Bosaso'ya geldikten sonra buradan Sudan’a giderek RFS ile birlikte savaşıyor.

Öte yandan Somali’deki üste yaralı paralı askerlerin tedavi gördüğü bir hastane de yer alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nin söz konusu üssü RFS’ye askeri yardım göndermek için de kullandığı gelen haberler arasında yer alıyor.

AYLARDIR SUDAN’DA SAVAŞIYORLAR

Bölgeden gelen haberler Kolombiyalı paralı askerlerin aylardır Sudan’da yer aldığını ortaya koydu. Daha önce Kolombiya ordusunda görev almış eski askerler, paralı asker olarak yaklaşık 1 yıldır Sudan’da yer alıyor.

Kolombiya basınında çıkan haberlere göre paralı askerlerin başında eski bir albayın olduğu ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkezli bir güvenlik şirketi olan Global Security Service Group ile ortak hareket ettikleri öğrenildi. Geçtiğimiz aylarda çıkan haberlerde Sudan’da yaklaşık 380 Kolombiyalı paralı askerin olduğu belirtiliyor.

Reuters’in bir haberinde ise Darfur’un güneyindeki Nyala kentinin Kolombiyalı paralı askerlerin üssü haline geldiği vurgulanmıştı.

Sudan ordusu, geçen yılın kasım ayında çıkan çatışmalarda 22 Kolombiyalı ve 4 Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşını öldürdüklerini duyurmuştu.