﻿Sudan’daki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi



Sudan’da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde can kaybı artıyor. Sudan Ulusal Sivil Savunma Konseyi sözcüsü Abdul-Jalil Abdul-Rahim yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan sel felaketinde can kaybının 99’a yükseldiğini ifade ederek, 93 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Abdul-Rahim, sellerde yaklaşık 24 bin evin tamamen, 35 binden fazla evin ise kısmen yıkıldığını açıklayarak, 2 bin dönümden fazla tarım arazisinin sellerden etkilendiğini belirtti.



OHAL ilan edilmişti



Bakanlar Kurulu, 21 Ağustos’ta seller nedeniyle Nil Nehri, Gezira, Beyaz Nil, Batı Kordofan, Güney Darfur ve Kassala eyaletlerinde OHAL ilan etmişti.



Sudan’da 2020’de de OHAL ilan edilmişti



Sudan’da genellikle haziran ayında başlayan yağışlar eylül ayına kadar sürerken, ağustos ve eylülde sık sık sel ve su baskınları yaşanır. Sudan’da 2020’de şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmiş ve afetten 100 binden fazla ev etkilenmişti. Ülke genelinde 3 ay süreyle OHAL ilan edilmişti.