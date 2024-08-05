Sudan'daki sellerde 32 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA
Sudan'daki sellerde 32 kişi hayatını kaybetti

Sudan Sağlık Bakanlığı, haziran ayından bu yana ülkenin 7 eyaletinde meydana gelen sağanak ve seller nedeniyle 32 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Acil Durum Dairesi Müdürü Muhammed Mahmud, "Ülkenin 18 eyaletinin 7'si bu sonbaharda yağmur ve selden etkilendi." dedi.

Haziran ayından bu yana ülkedeki sellerden ve yağmurlardan dolayı 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve 107 kişinin yaralandığını ifade eden Mahmud, 5 bin 575 evin de kısmen ve tamamen hasar gördüğü bilgisini paylaştı.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu, her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

İlgili Haberler
YRP Akhisar İlçe Başkanlığı’na Kaplan atandı
YRP Akhisar İlçe Başkanlığı’na Kaplan atandı
Son Haberler
GSS kapsamında olanlar dikkat! Bakan Işıkhan açıkladı: 'Yüzde 40 artırdık' Gündem
GSS kapsamında olanlar dikkat! Bakan Işıkhan açıkladı: 'Yüzde 40 artırdık'
Dünürler bıçaklar sopalarla birbirine girdi: 6 yaralı Yerel Haberler
Dünürler bıçaklar sopalarla birbirine girdi: 6 yaralı
Milli atletimiz Ersu Şaşma Olimpiyat 5'incisi Spor
Milli atletimiz Ersu Şaşma Olimpiyat 5'incisi
Sırıkla atlama yarışmasında korkutucu anlar: Sırık kırıldı Video
Sırıkla atlama yarışmasında korkutucu anlar: Sırık kırıldı
Askeri helikopterle kaçan başbakan! Yazarlar
Askeri helikopterle kaçan başbakan!
Halk TV'den Ece Üner atağı Yazarlar
Halk TV'den Ece Üner atağı
Kendinizi dinlendirin farkına varın kendinizin Yazarlar
Kendinizi dinlendirin farkına varın kendinizin