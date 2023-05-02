Sude adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Sude isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sude ne demek? Sude isminin anlamı nedir?

SUDE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sude ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir:

- Mutlu ve su gibi berrak.

- Sürmeli, boyanmış.

- Sürülmüş, tarla gibi işlenmiş.

SUDE İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sude ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sude ismini koymak caizdir.

SUDE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Sude isminde olan kişilerin, organizasyon ve idarecilik becerileri oldukça yüksektir. Rutin şekilde ilerleyen işleri başarılı bir şekilde yönetirler. Uzun saatler sıkılmadan ve bıkmadan çalışabilir.

Yaptığı işlerde detaylara özen gösterir, işin doğru bir şekilde olması için yoğun bir emek harcarlar.

Aşkı yaşayan nadir insanlardır. Aşk için yaşamayı iyi bilirler.

Özgürlüklerine düşkün olurlar. Hayatı ve yaşamayı çok severler.

Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler.