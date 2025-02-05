Sueda Kent Sitesi'nde iki kardeşini kaybetmişti! Depremzede Hatice Özciriş: Kamu görevlileri ve üst düzeydeki herkesin yargılanmasını istiyorum

6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan Sueda Kent Sitesi B Bloku yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 65 kişi yaşamını yitirdi ve 14 kişi de yaralandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhitler Mehmet Murat Bulut ve Muhittin Büyük ile şantiye şefi ve statik proje sorumlusu Ömer Yılmaz hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

7,5 AY HAPİS YATTILAR...

Soruşturma aşamasında 2023 yılında mart ayında tutuklanan dönemin Kızılay Adıyaman Şube Başkanı da olan müteahhit Mehmet Murat Bulut ve ortağı Muhittin Büyük 7,5 ay hapis yattıktan sonra tahliye edildi. Sanık Ömer Yılmaz hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı, ancak hala bulunamadı.

Sueda Kent Sitesi'nde kardeşleri Mustafa ve Muzaffer Özçiriş'i kaybeden ve annesiyle enkazdan 29 saat sonra akrabaları tarafından yaralı olarak kurtarılan Hatice Özciriş, süreci ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Özciriş, deprem anında yaşadıklarını, "Biz annemle oturma odasındayken deprem oldu. Kardeşlerime seslendiğim anda evimiz yıkıldı. Ben hala vicdan azabı çekiyorum. Kardeşime dön Muzaffer’e seslen demeseydim belki bu tarafa geçip kurtulabilir miydi" diye anlattı.

"KAMU GÖREVLİLERİ VE ÜST DÜZEYDEKİ HERKESİN YARGILANMASINI İSTİYORUM"

"Bu müteahhitler nasıl başlarını yastığa koyup rahat uyuyorlar" diye soran Özciriş, şöyle konuştu:

"65 insan öldü. Duruşmada "vicdanımız çok rahat, deprem çok şiddetliydi" diyorlar. Bizim binamıza 6 kat için ruhsat verilmişti. Eski Adıyaman Belediye Başkanı Necip Büyükaslan rüşvet alarak 9 kata çıkartmıştır. Binamız 9 kata çıkmasaydı, 6 katta kalsa belki 65 kişi ölmezdi, hasarlı olurdu. Bunları mahkemede beyan ettik. 17 Temmuz 2024'te görülen ilk duruşmada bilirkişi raporumuz Ege Üniversitesi'ne gönderildi hala bir sonuç çıkmadı. Bizden helallik isteyenlere hakkımı helal etmiyorum. Gelip şak şak yapıp gidiyorlar. Ben kardeşlerimin umutlarını kaybettim. Biz hala enkaz altındayız, kimse sesimizi duymuyor. Artık sesimi duymalarını istiyorum. Ben adalet istiyorum. Kamu görevlilerinin, bakanların ve üst düzeydeki herkesin yargılanmasını istiyorum."